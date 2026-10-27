Ercüment İşleyen gözaltına alındı
Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen'in gözaltına alındığı bildirildi
Giriş: 27 Ekim 2026 - 01:45 Güncelleme:
Sözcü.com.tr, Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen'in gözaltına alındığını duyurdu.
Sözcü.com.tr'de yer alan haberde, "Genel Yayın Yönetmenimiz Ercüment İşleyen gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
Haberde, İşleyen'in gözaltına alınmasının ardından "Vatan Emniyet'e götürülüyorum" dediği belirtildi.
*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.
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