Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Medya Ercüment İşleyen gözaltına alındı

        Ercüment İşleyen gözaltına alındı

        Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen'in gözaltına alındığı bildirildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 01:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ercüment İşleyen gözaltına alındı

        Sözcü.com.tr, Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen'in gözaltına alındığını duyurdu.

        Sözcü.com.tr'de yer alan haberde, "Genel Yayın Yönetmenimiz Ercüment İşleyen gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

        Haberde, İşleyen'in gözaltına alınmasının ardından "Vatan Emniyet'e götürülüyorum" dediği belirtildi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yaşındaki üniversiteli genç kızı öldüren kaza kamerada

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Alman uyruklu minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın ardından vatandaşlar bölgede önlem alınmasını istedi (İ...
        #Sözcü
        #son dakika haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Antalya'da hortum felaketi: 4 ölü, 1 yaralı!
        Antalya'da hortum felaketi: 4 ölü, 1 yaralı!
        Fon kanunu yürürlüğe girdi
        Fon kanunu yürürlüğe girdi
        "Skor çok daha farklı olabilirdi"
        "Skor çok daha farklı olabilirdi"
        "Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor"
        "Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor"
        Ürdün'den Kerek'teki saldırıya misilleme
        Ürdün'den Kerek'teki saldırıya misilleme
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        Aslan kral Osimhen!
        Aslan kral Osimhen!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"