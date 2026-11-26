Türkiye'de güneşli gün sayısının en uzun olduğu illerden Erzurum'da, güneş enerjisini verimli kullanmak amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018'de ilk güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu yapıldı.

Aradan geçen zamanla santral sayılarını artıran Büyükşehir Belediyesi, çeşitli yerlerde 320 dönüm arazi üzerinde güneş panelleri kurarken, yeni çalışmalarını da sürdürüyor. Güneş enerjisiyle çevreyi koruyan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda yaptığı elektrik üretimiyle yılda yaklaşık 250 milyon lira tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanı Özhan Nebioğlu, Uzun Ahmet Mahallesi'nde yapımı devam eden güneş enerjisi​​​​​​​ santrali hakkında bilgi verdi. Toplamda 385 dönümlük bir arazide kurulumun gerçekleştiğini dile getiren Nebioğlu, "Bu devasa tesis tamamlandığında 20 megavat kurulu güce sahip olacak. Yaklaşık 30 bin güneş paneli kullanacağız. 22 adet trafo ve 6,5 kilometrelik enerji nakil hattıyla ana hatta bağlanmış olacak" dedi.

REKLAM

Nebioğlu, şöyle devam etti: "Burada hedeflediğimiz enerji üretimi günlük ortalama 104 bin kilovatsaat, yıllık ise yaklaşık 38 milyon kilovatsaattir. Yatırımlarımız sadece Palandöken ilçemizle sınırlı olmayıp Yakutiye ve Aziziye ilçelerimizde de yatırımlarımız mevcuttur. Toplam 320 dönüm bir alan üzerinde halihazırda 23 megavatlık kurulu santrallerimiz hizmette. Bu bölgelerde de yaklaşık 60 bin panelle elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaremiz ve tüm bağlı iştirak şirketlerimizle yıllık toplam elektrik tüketimimiz 41 milyon kilovatsaattir. Hayata geçirdiğimiz bu güneş enerjisi santralleri ile hedeflediğimiz toplam enerji üretimi ise günlük ortalama 219 bin kilovatsaat, yıllık ise yaklaşık 80 milyon kilovatsaattir. Belediyemizin ve bağlı kuruluşlarımızın tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden fazlasıyla karşılayacağız. Kendi enerjisini üreten örnek bir belediye haline geliyoruz."

REKLAM

Kurulan santraller sayesinde yıllık 250 milyon lira civarında bir maliyetin karşılanacağını da belirten Nebioğlu, sağlanan kaynakların yine kente hizmet olarak geri döneceğini belirtti.

Nebioğlu, "Bizim amacımız sıfır karbon seviyesine ulaşmaktır. Bu santralle beraber de bu hedefimizi çok büyük ölçüde gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani fosil yakıtla enerji üretimi yerine yenilenebilir kaynaklarla enerji üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.