Esenyurt'ta mobilya atölyesinde yangın
Esenyurt'ta mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Giriş: 12 Ekim 2026 - 23:31 Güncelleme:
Esenyurt'ta Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, atölyenin yanındaki diğer dükkanlara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ