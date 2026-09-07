Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın

        Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın

        Eskişehir'de yapı malzemeleri satan bir firmada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Söndürme çalışmalarında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'ların yanı sıra beton mikserleri de kullanıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 05:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi 3070. Sokak'taki bir firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis, sağlık, AFAD ve kamu kurumlarının itfaiye birimlerine ait yaklaşık 150 kişilik ekip sevk edildi.

        TOMALAR DA KULLANILDI

        AA'nın haberine göre, söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) yanı sıra beton mikserleriyle de destek verildi.

        Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        REKLAM

        Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın, çevredeki iş yerine sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eskişehir
        #Tepebaşı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        İnancın manifestosu
        İnancın manifestosu
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        Ölüm günleri de aynı
        Ölüm günleri de aynı
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"