Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın
Eskişehir'de yapı malzemeleri satan bir firmada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Söndürme çalışmalarında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'ların yanı sıra beton mikserleri de kullanıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi 3070. Sokak'taki bir firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis, sağlık, AFAD ve kamu kurumlarının itfaiye birimlerine ait yaklaşık 150 kişilik ekip sevk edildi.
TOMALAR DA KULLANILDI
AA'nın haberine göre, söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) yanı sıra beton mikserleriyle de destek verildi.
Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın, çevredeki iş yerine sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.