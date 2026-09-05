Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

        Firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 00:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütüne üye olma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz'ın firar ettiği ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

        *Haberde ANKA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alihan Kuriş suç örgütü
        #haberler
        #İrfan Yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri açıklarındaki kazada dümendeki kaptanın ifadesi ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada dümendeki kaptanın ifadesi ortaya çıktı!
        Melih Gökçek ifade verdi
        Melih Gökçek ifade verdi
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Bulaşık makinesinde yakalandı
        Bulaşık makinesinde yakalandı
        Okan Buruk'tan yabancı kuralı sitemi!
        Okan Buruk'tan yabancı kuralı sitemi!
        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!
        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!
        Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut' açıklaması
        Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut' açıklaması
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!
        Deniz Göktaş'a hazırlanan iddianame kabul edildi
        Deniz Göktaş'a hazırlanan iddianame kabul edildi
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var
        Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Kırmızı halıdan kovuldu
        Kırmızı halıdan kovuldu
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası