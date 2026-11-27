"Fon soruşturması"nda 1 şüpheliye tutuklama talebi
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Giriş: 27 Kasım 2026 - 01:40 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i ise savcılıktan serbest bırakıldı.
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