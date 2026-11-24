İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da, balık ekmek kültürünün 19. yüzyılda Haliç'e yanaşan balıkçı sandallarında doğduğunu ve kısa sürede Tarihi Yarımada'nın en güçlü sokak lezzetlerinden biri haline dönüştüğünü belirtti. Kopuz, sokak lezzetlerinin İstanbul'un gastronomi vitrini olduğunu anlatarak, "Vitrin ne kadar kaliteli ve özgün olursa şehrin turizm geliri ve marka değeri de o kadar yükselir. Tam bu noktada lezzetin özünü koruyacak ortak bir kalite standardı önem arz ediyor. Biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak bu bilinçle harekete geçtik. 'Eminönü Balık Ekmek' geleneğinin tarihsel köklerini belgelemek adına arşiv kayıtları taradık, bu işin emektar ustalarını dinledik. Balığın cinsinden pişirme tekniğine, ekmeğinden sunumuna kadar tüm kriterleri kayıt altına aldık. En nihayetinde Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirdik" dedi.

Başkan Kopuz, İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Turan’a ve İstanbul değerine sahip çıkan herkese teşekkür ederek, konuşmasını bitirdi.