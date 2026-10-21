Söz konusu alanın 400 metrelik kısmının çığ tünellerinin olduğu bölümde yer aldığına değinen Zibek, şu bilgileri verdi: "Bununla ilgili de şöyle bir tasarım yaptık. Kar ve çığ, bölgemizde aralıkta başlar, marta kadar devam eder. Biz buna karşı o bölümdeki bütün imalatlarımızı seyyar oluşturduk. Kar yağdığında bunlar oradan alınacak. Zemin imalatlarımızda kardan ve çığdan etkilenmeyecek malzemeler kullandık. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Biz bütün tasarımı buna göre ayarladık. Burası vatandaşlarımızın kışın da kullanabileceği güvenliğe sahip. Zap Suyu'nun kıyısına duvar ve tel örgü çektik. Kara yolunun kenarına da beton bariyer sistemi kurduk. Vatandaşlarımızın güvenliği bizim açımızdan birinci öncelik."