İznik Gölü'nün iskele alanı şimdi çocuklara futbol sahası oldu
Türkiye'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyüğü olan İznik Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı. Gölde yaşanan çekilmeyle 2015-2018 yılları arasında bölgede yolcu taşıyan deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kalırken, su sporları tesisinin de bulunduğu, kayıkhane mevkisindeki büyük iskelenin ayakları da sular çekilince gün yüzüne çıktı. Geçmişte, teknelerin yanaştığı alan ise çocuklara futbol sahası oldu
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:41 Güncelleme:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15