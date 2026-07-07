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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bahçeli evler ve müstakil ev projesini tanıttı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi Konut Bahçelievler ve Müstakil Evler Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Büyük kentlerin planlamasını doğru şekilde yapmak gerekiyor. Betonarme yapılar insanları yoruyor. Dolayısıyla bugün burada tanıtımını yaptığımız Bahçelievler projesi çok önemli. Gaziantep'i yeşil şehir yapıyoruz. Bir buçuk milyon metrekareyi ayırdık, başladık. Vakti geldiğinde oradaki domatesi, biberi koparıp bir yağlı köfte yapacaksınız. Başkanınız da size çaya gelecek. Büyük aile kültürünü şehrimizde inşa etmek zorundayız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Gaziantep Büyükşehir, müstakil ev projesini tanıttı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek, Gazianteplileri doğayla buluşturacak Gazi Konut Bahçelievler ve Müstakil Evler Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin geleceğine değer katacak, mahalle kültürünü yaşatacak ve aileleri toprakla buluşturacak proje, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut tarafından hayata geçirilecek. Projenin tüm detaylarının paylaşıldığı tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

        Gaziantep'in konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşı uygun fiyatlı, kaliteli konutlarla buluşturan Gazi Konut, yeni projesiyle şehir yaşamının yoğun temposundan uzak, doğayla iç içe, sürdürülebilir ve huzurlu yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.

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        Proje kapsamında üç farklı yaşam modeli tasarlandı. Bahçelievler Projesi'nde tek katlı, 30 metrekare büyüklüğündeki konutlar ile yaklaşık 70 metrekarelik özel bahçeler yer alacak. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan müstakil evler ise Gaziantep'in köklü aile kültürünü geleceğe taşıyacak yeni bir yerleşim modeli olarak planlandı. Osmanlı mahalle kültüründen ilham alınarak hazırlanan projede her blokta iki bağımsız daire yer alacak. Orta ölçekli müstakil evler ise yaklaşık 100 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı olarak inşa edilecek. Alt katta ortak yaşam alanları, üst katta ise yatak odaları yer alacak. Her konutun kendine ait otoparkı ve yaklaşık 70 metrekarelik bahçesi bulunacak.

        Toplam 20 bin bahçeli evin yapılmasının planlandığı projede, şehit aileleri, gaziler ve emekliler için satış fiyatı 590 bin TL olarak belirlendi. Bu gruptaki vatandaşlar yüzde 25 peşinat ödeyecek, kalan tutarı ise aylık 9 bin TL taksitlerle ödeyebilecek. Diğer vatandaşlar için konut satış fiyatı 690 bin TL olarak açıklandı. Bu grupta yüzde 50 peşinat alınacak, kalan tutar ise aylık 19 bin TL taksitlerle ödenecek. Bahçeli evlerin bir yıl içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Müstakil evler ile orta ölçekli müstakil evlerin fiyatları ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Bahçelievler ve müstakil evler Suboğazı bölgesinde, orta ölçekli müstakil evler ise Körkün bölgesinde inşa edilecek.

        Tanıtım toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Modeli'nin birlik, verimlilik ve koordinasyon anlayışıyla öne çıktığını belirterek şunları söyledi:

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        "Yüreğinde bir aşk yoksa bir inanç yoksa bir gayret yoksa bir sorumluluk yoksa bu ve bunun gibi projeleri hayata geçiremezsiniz. Bugün sanki milletvekili olduğum ilk gün gibi heyecanlıyım. Hissettiğiniz heyecanın aynısını vatandaşlarımla aynı şekilde hissediyorum. Büyük kentlerin planlamasını doğru şekilde yapmak gerekiyor. Betonarme yapılar insanları yoruyor.

        Dolayısıyla bugün burada tanıtımını yaptığımız Bahçelievler projesi çok önemli. Gaziantep'i yeşil şehir yapıyoruz. Bir buçuk milyon metrekareyi ayırdık, başladık. Vakti geldiğinde oradaki domatesi, biberi koparıp bir yağlı köfte yapacaksınız. Başkanınız da size çaya gelecek. Büyük aile kültürünü şehrimizde inşa etmek zorundayız. Huzur çok önemli. Huzur varsa mutluluk varsa buna sahip olan kimseden zengini yoktur. Biz bu şehirde bunu inşa edeceğiz. Bunu başarmalıyız."

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de lansmanda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesinin tarımdan sulamaya, deprem hazırlıklarından şehir planlamasına kadar birçok alanda örnek projeler yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Bir vali bunların altına imza atmasında ne yapsın. Farkı yaratan şu: Öngörü Belediyeciliği. Gaziantep farkını yaratan zaten bu. Bu bölge Gaziantep odaklı olarak Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi olacak. Gelecek Türkiye Yüzyılı'na bu bölgeye yön verecek. Yani daha şimdiden tüm Türkiye'de daha ilan edildiği anda konuşulmaya başlayan yapıldığında da ümit ediyorum ki birçok projemiz gibi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin birçok projesi gibi tüm Türkiye örnek olacağına inandığım özellikle hobi bahçelerinin çok tartışıldığı bugünlerde mevzuata uygun, doğaya uygun, sosyal yaşama uygun, geleneklere uygun, mahalle kültürüne uygun, bu işlerin nasıl yapılabileceğini de gösteren bir projeyi sadece Gaziantep'e değil Türkiye'ye de hediye ediyorsunuz."

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