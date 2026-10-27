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        Nükleer Düzenleme Kurulu'ndan Gaziemir'deki "radyoaktif kirlilik" açıklaması

        Nükleer Düzenleme Kurulu, İzmir'in Gaziemir ilçesinde radyoaktif kirliliğe maruz kaldığı tespit edilen alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çevresel iyileştirme faaliyetlerinin tamamlandığını, bölgede kirliliğin giderildiğinin tespit edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 15:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gaziemir'deki "radyoaktif kirlilik" açıklaması
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        Nükleer Düzenleme Kurulu'ndan (NDK) yapılan yazılı açılamada, İzmir'in Gaziemir ilçesinde radyoaktif kirliliğe maruz kaldığı tespit edilen alandaki çalışmaların tamamlandığı, bölgede kirliliğin giderildiğinin tespit edildiği bildirildi. NDK açıklamasında şöyle denildi:

        "İzmir ili Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'nde bulunan ve radyoaktif kirliliğe maruz kaldığı tespit edilen alana ilişkin Nükleer Düzenleme Kurulunun 8 Mart 2023 tarihli ve 2023-15/4 sayılı Kararı ile verilen izin kapsamında yürütülen çevresel iyileştirme faaliyetleri tamamlanmıştır.

        Söz konusu alandaki radyoaktif kirliliğin giderilmesi faaliyetleri 5 Mart 2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu’nun 9'uncu maddesinin 8'inci fıkrası uyarınca; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kurumumuzun düzenleyici kontrolü altında yürütülmüş; ortaya çıkan radyoaktif atıkların yönetimi Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından gerçekleştirilmiştir.

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        Alanda bulunan radyoaktif atıklar dışındaki diğer atıkların yönetimi ile topraktaki kimyasal kirliliğe ilişkin iş ve işlemler ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmüştür

        Radyoaktif kirliliğin giderilmesini içeren çevresel iyileştirme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, kurumumuza yapılan başvuru kapsamında sunulan nihai raporlar, radyolojik karakterizasyon ve doz değerlendirmeleri, ölçüm ve analiz sonuçları ile kurumumuz tarafından gerçekleştirilen denetim ve yerinde inceleme sonuçları değerlendirilerek alandaki radyoaktif kirliliğin giderildiği tespit edilmiştir.

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        Bu kapsamda Nükleer Düzenleme Kurulu'nun 22 Ekim 2026 tarihli ve 2026-45/1 sayılı kararıyla alanın kullanımına radyolojik açıdan engel bir husus bulunmadığına karar verilmiştir."

        *Fotoğraf: İHA arşiv

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