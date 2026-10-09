Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Prof. Gürel: Yakılan her anızla geleceğimizden bir parçayı ateşe veriyoruz

        Prof. Gürel: Yakılan her anızla geleceğimizden bir parçayı ateşe veriyoruz

        Iğdır Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen "Sürdürülebilir Ekosistem için Anız Yakma" panelinde konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, anız yakmanın toprağın canlı dokusunu, nemini ve bereketini yok ettiğini belirterek, "Yakılan her anızla geleceğimizden bir parçayı ateşe atıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 14:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Geleceğimizden bir parçayı ateşe veriyoruz"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Iğdır Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, Karaağaç Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda "Sürdürülebilir Ekosistem için Anız Yakma" paneli düzenlendi.

        Anız yakmanın toprağa ve ekosisteme verdiği zararların ele alındığı panelde çiftçi ve üreticiler bilgilendirildi.

        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel,, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin pratik bir temizlik yöntemi zannettiği anız yakma eyleminin toprağın kalbini durduran, bereketini kül eden yıkıcı bir kötü alışkanlık olduğunu söyledi.

        Anız yakmanın zararlarını anlatan Gürel, "O ateşe verilen sadece sap ve saman değildir. O ateşle birlikte toprağı diri tutan milyonlarca canlı, toprağın nemi, bereketi ve bin yılda oluşan canlı dokusu yok oluyor. Yakılan her anızla geleceğimizden bir parçayı ateşe atıyoruz. Toprak bir kez küstü mü onu hiçbir teknoloji, hiçbir gübre kolay kolay geri getiremez" diye konuştu.

        REKLAM

        Gürel, çiftçilerde bu bilincin oluşmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Bizler gelecek nesillere avuçlarımızda kül değil hayat fışkıran cömert bir toprak bırakmak zorundayız. Bu bizim tarihi sorumluluğumuz. Laboratuvarda ürettiğimiz en ileri teknoloji, geliştirdiğimiz en nitelikli tohum bile cansız ve yakılmış bir toprakta kök salamaz, gelişemez. İşte bu yüzden anızla mücadele bizim için sıradan bir çevre duyarlılığı değil, doğrudan bir varlık ve kalkınma mücadelesidir" şeklinde konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş de anız yakmanın gelecek sezonlarda kapasitenin düşmesine yol açtığını anlattı. Anız yakmanın çevreye ve doğaya verdiği zararları aktaran Tingiş, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Anızın yakılması kısa vadede kolay ve düşük maliyetli bir uygulama gibi görülse de toprağa ve çevreye önemli bir şekilde zararlar vermektedir. Topraktaki organik maddeyi azaltmakta, toprak yapısı ve su tutma kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Toprakta bulunan canlı, faydalı organizmalar da zarar görmektedir. Bunun sonucunda uzun vadede toprak verimliliğinde düşüş yaşanabilmektedir ve verim kaybıyla karşı karşıya kalmaktayız. Anız yangınları yoğun duman ve hava kirliliğine neden olmakta, özellikle kara yollarında ve yakın alanlarda görüş mesafelerini düşürmekte, trafik güvenliği açısından da ciddi risk oluşturmaktadır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Iğdır Haberleri
        #çiftçi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        5 kişinin öldüğü bina faciasında ön rapor çıktı
        5 kişinin öldüğü bina faciasında ön rapor çıktı
        İstanbul’da 46 milyonluk altın soygunu! Film gibi takiple yakalandılar!
        İstanbul’da 46 milyonluk altın soygunu! Film gibi takiple yakalandılar!
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        Güllü'nün davasında karar bekleniyor
        Güllü'nün davasında karar bekleniyor
        Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verildi
        Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verildi
        Kızını toprağa verdi
        Kızını toprağa verdi
        Fonların ödenmesine ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak
        Fonların ödenmesine ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak
        "Şampiyonluk ihtimalimiz yüksek"
        "Şampiyonluk ihtimalimiz yüksek"
        Girne'deki faciada ölen Miray ve kardeşi yan yana! Gözyaşları sel oldu!
        Girne'deki faciada ölen Miray ve kardeşi yan yana! Gözyaşları sel oldu!
        Ünlü şarkıcı köpeklerine ev yaptırdı
        Ünlü şarkıcı köpeklerine ev yaptırdı
        Veba salgınının küresel çapta yaşanması mümkün mü?
        Veba salgınının küresel çapta yaşanması mümkün mü?
        Ünlü oyuncunun şeffaf ayakkabıları
        Ünlü oyuncunun şeffaf ayakkabıları
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme
        TFF'de kritik toplantı
        TFF'de kritik toplantı
        Düğün çıkışı korkunç kavga! Öğretmen hayatını kaybetti!
        Düğün çıkışı korkunç kavga! Öğretmen hayatını kaybetti!
        Dilber Ay'ın kızından tepki
        Dilber Ay'ın kızından tepki
        Nagihan'ı öldürdü savunma yapmadı: 2 hafta önce 'Eks' olmuşum
        Nagihan'ı öldürdü savunma yapmadı: 2 hafta önce 'Eks' olmuşum
        41 bıçak darbesine ceza yağdı
        41 bıçak darbesine ceza yağdı
        Galatasaray'ın gözü zirvede!