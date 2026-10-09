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        Haberler Gündem Güncel Girne'deki faciada ölen Miray ve kardeşi yan yana! Gözyaşları sel oldu!

        Girne'deki faciada ölen Miray ve kardeşi yan yana! Gözyaşları sel oldu!

        Girne'deki feribot faciasından üst üste acı haberler geliyor. Olayda, batan gemide hayatını kaybeden 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer, aynı kazada ölen 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer'in mezarının yanına defnedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        Girne'deki faciada ölen Miray ve kardeşi yan yana! Gözyaşları sel oldu!
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki batan gemide kaybeden Saliha Miray Biçer (12), aynı kazada ölen kardeşi Mehmet Asaf Biçer’in (6) mezarının yanına defnedildi.

        DHA'nın haberine göre KKTC'den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu.

        Kazada Saliha Miray Biçer ile kardeşi Mehmet Asaf Biçer de kayboldu. Arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan Mehmet Asaf Biçer, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

        Saliha Miray Biçer'in de önceki gün cansız bedenine ulaşıldı. Biçer'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

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        KARDEŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

        Saliha Miray Biçer'in, Çarşı Camisi'ndeki cenazesine Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak ve Emniyet Müdürü Hasan Alpaslan Altuğ, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Dağlı ile ailesi ve yakınları katıldı.

        Cenaze namazının kılınmasının ardından Saliha Miray Biçer'in cenazesi, kardeşi Mehmet Asaf Biçer'in mezarının yanına toprağa verildi.

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