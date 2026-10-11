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        Haberler Gündem Güvenlik Görevi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

        Görevi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, görevi sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        Rahatsızlanan asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güneş'in hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

        Paylaşımda, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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