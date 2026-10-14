İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Devletin bütün kurumları sahada

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul ve Antalya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Duran, olumsuzlukların giderilmesi için devletin ilgili tüm kurum ve birimlerinin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ÇALIŞMALAR KOORDİNASYON İÇİNDE

İstanbul ve Antalya'da yaşanan olumsuzluklara ilişkin değerlendirmede bulunan Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da ve Antalya’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Devletimiz, ilgili tüm kurum ve birimleriyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için sahadaki çalışmalarını koordinasyon içinde sürdürmektedir."

VATANDAŞLARA SEL VE SU BASKINI UYARISI

Şiddetli yağışların yol açabileceği tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Duran, yetkili kurumların uyarılarının takip edilmesinin önemine işaret etti.

Duran, açıklamasının devamında, "Vatandaşlarımızın yetkili kurumlarımızın uyarılarını dikkate almaları, sel ve su baskını riskine karşı tedbirli davranmaları büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımını "Rabbim, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." sözleriyle tamamladı.