İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında bugün kabul ettiği karar, hukuki dayanaktan yoksun, iyi niyetten uzak, kendi yetkisinde olmayan siyasi bir tutumun tezahürüdür. Türkiye ile Libya'nın egemen iradeleri doğrultusunda imzaladıkları mutabakatı hedef alan bu tür kararlar, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini gölgeleyemez. Doğu Akdeniz'de kalıcı barış ve istikrarın tesisi, tek taraflı siyasi yaklaşımlarla değil, uluslararası hukuk ve hakkaniyet temelinde geliştirilecek bölgesel iş birliğiyle mümkündür."