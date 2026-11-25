İşçi servisine çarptı: 8 yaralı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Giriş: 25 Kasım 2026 - 06:18 Güncelleme:
Bursa'da Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde Mehmet K. idaresindeki servis minibüsü ile Salih Ö. yönetimindeki araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı.
İhbarla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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