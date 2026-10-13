İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 109 şüphelinin mal varlığı tedbirlerinin sürdüğünü açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiği yönündeki haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Sosyal medya platformları ve dijital mecralarda paylaşılan bilgilerin yanlış anlaşılmalara neden olabileceğine dikkat çeken Başsavcılık, şüpheliler hakkında bugün itibarıyla yeni bir tedbir kararı alınmadığını duyurdu.

YENİ BİR TEDBİR KARARI ALINMADI

Başsavcılığın açıklamasında, haberlerde adı geçen şüpheliler hakkında daha önce mal varlığına yönelik tedbir kararları alındığı ve bu kararların ilgili kurumlara resmi yazılarla bildirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında alınan kararların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliğine de iletilmesinin talep edildiği aktarıldı. Bu talep üzerine söz konusu kurumların dağıtım listesine eklendiği ve daha önce alınmış kararların kendilerine gönderildiği ifade edildi.

Başsavcılık, işlemin yeni bir kısıtlama anlamına gelmediğini, yalnızca mevcut kararların ilgili kurumlara bildirilmesinden ibaret olduğunu vurguladı.

KISITLAMASI KALDIRILAN KİŞİLERİN BİLGİLERİ EKSİK İLETİLDİ

Açıklamada, soruşturma sürecinde bazı şüpheliler hakkındaki kısıtlamaların kaldırıldığı ancak bu kişilere ilişkin bilgilerin sehven ilgili kurumlara ulaştırılmadığı kaydedildi.

Eksikliğin fark edilmesinin ardından yeniden resmi yazı gönderilerek tedbir kararlarının güncel durumlarına uygun biçimde uygulanmasının sağlandığı belirtildi.

Böylece daha önce haklarındaki kısıtlamalar kaldırılan kişilerle tedbirleri devam eden şüphelilere ilişkin bilgilerin ilgili kurumlara doğru şekilde iletildiği bildirildi.

109 ŞÜPHELİ HAKKINDA TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan gelişmelerin yeni bir soruşturma kararı veya ilave finansal kısıtlama anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Başsavcılığın açıklamasında, "Bugün itibarıyla ilgililer hakkında yeni alınmış bir karar bulunmamaktadır. Bu durum daha önce alınan kararın bahsi geçen kurumlara gönderilmesinden ibarettir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, haklarında tedbirlerin kaldırılmasına karar verilen kişiler dışında kalan 109 şüpheliye yönelik mevcut kısıtlamaların devam ettiği bildirildi.