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        Haberler Gündem İstanbul'da sel 1 can aldı

        İstanbul'da sel 1 can aldı

        İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Ayazağa'da meydana gelen selde 1 kişi boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 01:45 Güncelleme:
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        İstanbul'da sel 1 can aldı

        Kentte gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sele neden oldu.

        Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (34) ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı.

        Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        S.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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