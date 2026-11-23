İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona ererken, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

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*Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.