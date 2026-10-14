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        İstanbul E-5'te trafiği kilitleyen kaza

        İstanbul E-5 karayolu Haramidere mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda metrobüs bariyerlerine çarpan kamyonet kaza yaptı. Maddi hasarlı kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 17:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul E-5'te trafiği kilitleyen kaza

        Kaza saat 15.20 sıralarında E-5 karayolu Haramidere mevki Avcılar istikametinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet metrobüs yolu bariyerlerine çarparak yan döndü.

        Maddi hasarlı kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çekici beklenildiği öğrenildi.

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