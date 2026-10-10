İstanbul'un gözde 5 semtinden 2'si Fatih'te

İstanbul'un yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen semtlerine ilişkin basına yansıyan değerlendirmelerde, Fatih ilçesinin iki önemli turizm merkezi öne çıktı. Megakent'in en popüler 5 semti arasında Sultanahmet ilk sırada yer alırken, tarihî Balat da ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bölgeler arasında gösterildi.

Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı gibi dünya çapında tanınan eserlere ev sahipliği yapan Sultanahmet, İstanbul’un kültür turizmindeki merkezî konumunu koruyor. Renkli tarihî evleri, kendine özgü sokakları, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan mimarisi ve kültürel zenginliğiyle Balat ise özellikle son yıllarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

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İstanbul'un tarihî yarımadasını kapsayan Fatih; Sultanahmet ve Balat'ın yanı sıra Süleymaniye, Eminönü, Kapalıçarşı, Fener ve Yedikule gibi tarihî bölgeleriyle kültür, inanç ve şehir turizminin önemli merkezleri arasında bulunuyor. Fatih Belediyesi de "Miras Fatih" çalışmaları kapsamında tarihî çeşmelerin, hazirelerin, cami ve mescitlerin, hanların ve kültürel miras niteliğindeki yapıların korunması ve ihyasına yönelik projelerini sürdürüyor.

Tarihî yapıların restorasyonunun yanı sıra sokak ve cephe rehabilitasyonu, kamusal alanların iyileştirilmesi ve kültürel mirasın görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalarla ilçenin tarihî kimliğinin korunması hedefleniyor.

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"FATİH, İSTANBUL'UN DÜNYAYA AÇILAN TARİH VE KÜLTÜR KAPISI"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçenin turizm açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Fatih, yalnızca İstanbul’un değil, dünya medeniyet tarihinin en kıymetli merkezlerinden biri. Sultanahmet’imizin ve Balat’ımızın ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği semtler arasında yer alması, sahip olduğumuz tarihî ve kültürel zenginliğin bir göstergesi. Biz Fatih’i sadece ziyaret edilen bir turizm merkezi olarak değil, yaşayan, üreten ve tarihî kimliğini koruyarak geleceğe taşınan bir şehir olarak görüyoruz."

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Fatih'in kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirten Turan, "Her bir tarihî eseri, sokağı ve meydanı bu şehrin hafızasının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Miras Fatih çalışmalarımızla geçmişin izlerini koruyor, unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi yeniden şehir hayatına kazandırıyoruz. Hedefimiz, Fatih'in tarihî ve kültürel değerlerini koruyarak İstanbul’un uluslararası turizmdeki gücüne katkı sunmak" dedi.

GEÇEN YIL 5.1 MİLYON KONAKLAMA TESİSİ GİRİŞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı verilerine göre Fatih’teki Bakanlık belgeli konaklama tesislerine 5 milyon 105 bin 768 geliş kaydedilirken, toplam geceleme sayısı 12 milyon 597 bin 854 oldu. Bu veriler, Fatih’in yalnızca günübirlik ziyaretler açısından değil, konaklama turizmi bakımından da İstanbul’un önemli merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor. Tarihî mirası, kültürel çeşitliliği, ticaret merkezleri ve turizm altyapısıyla Fatih, İstanbul’un uluslararası tanıtımında önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.