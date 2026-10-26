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        Haberler Gündem Güncel Onkoloji hastası çocuklara ve ailelerine destek: "Yaşasın Çocuklar, Yaşasın Umutlar Projesi"

        Onkoloji hastası çocuklara ve ailelerine destek: "Yaşasın Çocuklar, Yaşasın Umutlar Projesi"

        İzmir'de, Yaşa Çocuk Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü hibe desteğiyle hayata geçirilen "Yaşasın Çocuklar, Yaşasın Umutlar Projesi" ile onkoloji hastası çocuklara ve ailelerine hukuki, psikolojik, sosyal ve eğitim desteği sağlanacak. Dernek Başkanı Selma Özdemir, "Ailelerimiz yurt dışı ilaç süreçlerini, devletimizin sağladığı hukuki, sosyal ve eğitim haklarını bilemeyebiliyor. Bu projeyle onları dört duvar arasına hapsetmek yerine haklarını kullanarak yaşama nasıl adapte olabileceklerini göstereceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 14:47 Güncelleme:
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        İzmir'de onkoloji hastası çocuklar için proje
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        İzmir'de 5 Ağustos 2019 tarihinde bir öğretmen ve 12 annenin el ele vermesiyle kurulan Yaşa Çocuk Derneği, kanser tedavisi gören çocuklar ile ailelerinin yaşam kalitesini artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle "Yaşasın Çocuklar, Yaşasın Umutlar" adı altında proje başlattı.

        İzmir Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Onkoloji Kanser Araştırma Enstitüsü, İzmir Ticaret Borsası ve bazı kurumların paydaşlığında yürütülen proje düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

        Hastane sınıfı öğretmenliği yaptığı dönemde tedavi gören çocukların ve ailelerinin yaşadığı zorluklara birebir tanıklık ettiğini vurgulayan Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Selma Özdemir, "Hastanede yatan ve onkolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm 0-18 yaş arası çocuklarımıza ve ailelerine psikolojik, sosyal, hukuki ve eğitim anlamında destek olacağız. Amacımız, onların yüzlerinde bir gülümseme yaratmak ve hayata umutla bakmalarını sağlamak. Bir yılın sonunda bir kılavuz hazırlayacağız ve o kılavuzda onlara destek olmak istiyoruz " dedi.

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        Hasta yakınlarının ağır travma nedeniyle haklarını bilmediğini ifade eden Özdemir, "Ailelerimiz yurt dışı ilaç süreçlerini, devletimizin sağladığı hukuki, sosyal ve eğitim haklarını bilemeyebiliyor. Bu projeyle onları dört duvar arasına hapsetmek yerine haklarını kullanarak yaşama nasıl adapte olabileceklerini göstereceğiz. Devletin onlara sağladığı haklarını bilmeleri gerekiyor. Hastanede 8'inci sınıflar ve üniversiteler sınava girebilirler. Geçmişte hastanede sınava girmelerini sağladığımız çocuklarımız İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Yunus Emre Anadolu Lisesi gibi okulları kazandı. Duvarlarla değil; yaşamla ve umutla paylaşarak yol alacağız. Tüm bu süreçleri kapsayan rehber bir kılavuz hazırlayacağız" diye konuştu.

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        Projenin sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda yazıldığını belirten Proje Yürütücüsü Songül Şengül ise kanser tedavisinin tüm aileyi sarsan zorlu bir süreç olduğunu vurguladı. Şengül, "Eve bir kanser tanısı girdiğinde bu durum sadece hastayı veya bakım veren anneyi değil, babayı ve evde kalan diğer çocukları da etkiler. Anneler ilk etapta büyük bir boşluğa düşüyor, çocuklarını kaybetme korkusuyla kendilerini suçlamaya başlıyorlar. Saç dökülmesi, kilo değişimi gibi fiziksel süreçler psikolojik yükü daha da artırıyor. Babalar hastaneye mekik dokurken iş yerlerinde sıkıntı yaşıyor, maddi zorluklar baş gösteriyor" dedi.

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        Derneğin hastanelerde kurduğu oyun odaları, kırtasiye paketleri, medikal ve temel yaşam destekleriyle çocukların her zaman yanında olduğunu hatırlatan Şengül, proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ile ilgili şunları söyledi:

        "Çocuklarımıza sadece maddi destek sağlamak değil, yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Düzenlediğimiz oyun atölyeleriyle hastane odasında kaldıkları süreden ibaret olmadıklarını ve halen çocuk olduklarını hatırlatıyoruz. Annelerine bir kahve molası imkanı sunuyoruz. Proje kapsamında ayrıca sosyal hizmet uzmanları, sağlık hukuku avukatları ve beslenme uzmanları eşliğinde ailelerimize eğitimler vereceğiz. Proje sonunda hazırlayacağımız rehber kitapçıkla, tanı alan bir ailenin ilk andan itibaren hangi kuruma başvuracağından beslenmeye ve hukuki haklarına kadar her alanda rehberi olacağız."

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