Kahramanmaraş okul saldırısı davasında anne sanık yeniden tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda 1 öğretmen ile 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Davanın ilk duruşmasında tahliye edilen saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

ANNE SANIK HAKKINDA YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, saldırganın babası Uğur Mersinli’nin tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli’nin ise tahliyesine karar verilmişti.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, mevcut delil durumu ve soruşturma kapsamını gerekçe göstererek annenin tahliye kararına itiraz etti.

İtirazı üst mahkeme sıfatıyla değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Peyman Pınar Mersinli hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Uğur Mersinli hakkında 10 kişiye yönelik “olası kastla öldürme”, 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde “olası kastla yaralama” ve silah kanununa muhalefet suçlarından ceza talep ediliyor.

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Peyman Pınar Mersinli’nin ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılması isteniyor.

OKUL SALDIRISINDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da meydana gelen silahlı saldırıda öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

FOTO: DHA arşiv