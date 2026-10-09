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        Haberler Gündem Çevre Kapulukaya Barajı'nda 200 metrelik hayalet ağ

        Kapulukaya Barajı'nda 200 metrelik hayalet ağ

        Kırıkkale'de Kapulukaya Barajı'nda yaklaşık 200 metre uzunluğunda hayalet ağ toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 15:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kapulukaya Barajı'nda hayalet ağ bulundu
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        Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kızılırmak üzerinde bulunan Kapulukaya Barajı'nda denetim gerçekleştirdi.

        Irmakta yapılan incelemede, yaklaşık 200 metre uzunluğunda hayalet ağ sudan çıkartıldı.

        Açıklamada, suda bırakılan hayalet ağların, kontrolsüz şekilde avlanmaya devam ettiği ve balıkların yanı sıra diğer su canlılarının da zarar görmesine yol açtığı belirtildi.

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        #Kırıkkale Haberleri
        #Hayalet Ağ
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