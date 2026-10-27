Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Mersin'de kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Nesrin Candan ormanlık alanda ölü bulundu

        Mersin'de kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Nesrin Candan ormanlık alanda ölü bulundu

        Mersin'in Mut ilçesinde pazar gününden bu yana kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Nesrin Candan, termal dron destekli arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda ölü bulundu. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldığı belirtilen Candan'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 14:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kayıp kadın ormanlık alanda ölü bulundu

        Mersin'in Mut ilçesinde pazar gününden bu yana kayıp olarak aranan 45 yaşındaki kadın, jandarma, AKUT ve AFAD ekiplerinin termal dron destekli çalışmaları sonucu ormanlık alanda ölü bulundu.

        ORMANLIK ALANDA BULUNDU

        İHA'daki habere göre, Mut ilçesinde yaşayan Nesrin Candan (45), pazar günü saat 11.00 sıralarında küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı.

        Bir daha eve dönmeyen Candan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Jandarma ekipleri, mahalle sakinleri, AKUT ve AFAD ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında termal dronlardan da yararlanıldı.

        Devam eden çalışmalar sonucunda Candan'ın cansız bedeni, Kürkcü Mahallesi yakınlarındaki Çakaltepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda tespit edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Candan'ın cenazesinin otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

        Olayla ilgili Mut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Danla Bilic, evinde rahatsızlandı

        Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işlemi nedeniyle defalarca kez ameliyat olan Danla Bilic, evinde rahatsızlandı. Bilic, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        #Mersin
        #HABER
        #ORMAN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        2026'nın yaşayan en seksi erkeği: Noah Wyle
        2026'nın yaşayan en seksi erkeği: Noah Wyle
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"