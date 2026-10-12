Kayseri'de 335 bin lira ceza kesilen ehliyetsiz sürücü "Dershane param gidecek" diye ağladı
Kayseri'de hafif ticari araçla polisten kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza uygulandı. Ceza tutanağını imzalayan sürücü, "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek" diye ağladı
Giriş: 12 Ekim 2026 - 01:08 Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Y.K. (17), kaçmaya başladı.
335 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Sürücü, kovalamaca sonucu Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde yakalandı. AA'nın haberine göre ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.
Fotoğraf: DHA
"DERSHANE PARAM GİDECEK" DİYE AĞLADI
Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen sürücü, ceza tutanağını imzalarken "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek" diyerek ağladı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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