Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de 335 bin lira ceza kesilen ehliyetsiz sürücü "Dershane param gidecek" diye ağladı

        Kayseri'de 335 bin lira ceza kesilen ehliyetsiz sürücü "Dershane param gidecek" diye ağladı

        Kayseri'de hafif ticari araçla polisten kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza uygulandı. Ceza tutanağını imzalayan sürücü, "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek" diye ağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 01:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        335 bin lira ceza kesildi, "Dershane param gidecek" diye ağladı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Y.K. (17), kaçmaya başladı.

        335 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

        Sürücü, kovalamaca sonucu Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde yakalandı. AA'nın haberine göre ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.

        Fotoğraf: DHA

        "DERSHANE PARAM GİDECEK" DİYE AĞLADI

        Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen sürücü, ceza tutanağını imzalarken "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek" diyerek ağladı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #melikgazi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husiler havalimanını vurdu!
        Husiler havalimanını vurdu!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü durduruldu
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü durduruldu
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Yürüyecek hali yok!"
        Umut ışığı yandı
        Umut ışığı yandı
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Üniversitenin kurallarına isyan etti