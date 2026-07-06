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        Kene bir can daha aldı!

        Kene kabusu devam ediyor. Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki Solmaz Aksu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:07 Güncelleme:
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        Kene bir can daha aldı!

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Koyulhisar ilçesi Aksu köyü Evelikli Yaylası'nda yaşayan Solmaz Aksu'ya kene tutundu.

        Aksu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Aksu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yakınları tarafından teslim alınan Aksu'nun cenazesinin Aksu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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