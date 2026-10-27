Kırmızı bültenle aranıyordu! Ordu'da yakalandı

Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu

Batman'da sigorta dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı. İddiaya göre araçları bilerek çarpışmış gibi gösteren ve sahte kaza fotoğraflarıyla sigorta şirketlerinden para alan çete çökertildi. 41 trafik kazasının mercek altına alındığı soruşturmada 48 şüpheli gözaltına alındı. Habertürk'ten Emre Aytekin'in... Daha Fazla Göster Batman'da sigorta dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı. İddiaya göre araçları bilerek çarpışmış gibi gösteren ve sahte kaza fotoğraflarıyla sigorta şirketlerinden para alan çete çökertildi. 41 trafik kazasının mercek altına alındığı soruşturmada 48 şüpheli gözaltına alındı. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi... Daha Az Göster