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        Haberler Gündem Ordu'da kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı

        Ordu'da kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 19:39 Güncelleme:
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        Kırmızı bültenle aranıyordu! Ordu'da yakalandı

        İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca ağırlaştırılmış işkence ve kasıtlı yasa dışı tutuklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı, Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalandı.

        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin ardından Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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