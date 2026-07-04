Kızılırmak’ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu

Kayseri’nin Özvatan ilçesinde, Kızılırmak Nehri’nde akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmak isteyen baba suda kayboldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesi’nden geçen Kızılırmak Nehri’nde meydana geldi. Suriye uyruklu M.E., ailesiyle birlikte piknik yapmak için nehir kıyısına gitti.

Bir süre sonra sıcaktan bunalan 11 yaşındaki oğlu H.E. suya girdi. H.E.’nin akıntıya kapıldığını gören baba M.E. de oğlunu kurtarmak için nehre atladı.

ÇOCUK KURTARILDI, BABA KAYBOLDU

Baba M.E., çocuğunun bir ağacın dalına tutunmasını sağladıktan sonra akıntıya kapılarak suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, dalgıç polisler, sağlık ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, ağacın dalına tutunan H.E.’yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan çocuk, Özvatan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Suda kaybolan baba M.E.’nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilirken, arama kurtarma faaliyetlerinin sabah saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.