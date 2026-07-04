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        Haberler Gündem Kızılırmak’ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu

        Kızılırmak’ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu

        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne giren 11 yaşındaki çocuğunu kurtarmaya çalışan baba akıntıya kapılarak suda kayboldu. Bir ağacın dalına tutunan çocuk jandarma ekiplerince kurtarılırken, babayı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 21:40 Güncelleme:
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        Oğlunu kurtarmak isterken ırmakta kayboldu

        Kayseri’nin Özvatan ilçesinde, Kızılırmak Nehri’nde akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmak isteyen baba suda kayboldu.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesi’nden geçen Kızılırmak Nehri’nde meydana geldi. Suriye uyruklu M.E., ailesiyle birlikte piknik yapmak için nehir kıyısına gitti.

        Bir süre sonra sıcaktan bunalan 11 yaşındaki oğlu H.E. suya girdi. H.E.’nin akıntıya kapıldığını gören baba M.E. de oğlunu kurtarmak için nehre atladı.

        ÇOCUK KURTARILDI, BABA KAYBOLDU

        Baba M.E., çocuğunun bir ağacın dalına tutunmasını sağladıktan sonra akıntıya kapılarak suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, dalgıç polisler, sağlık ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, ağacın dalına tutunan H.E.’yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan çocuk, Özvatan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Suda kaybolan baba M.E.’nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilirken, arama kurtarma faaliyetlerinin sabah saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.

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        Babanın ardından oğlu da kurtarılamadı

        Trabzon'un Arsin ilçesinde, 21 Haziran'da denizde 14 yaşındaki oğlu Yusuf Eren Kurutçu'nun çırpındığını gören babası Fatih Kurutçu kurtarmak için dalgalara koştu. Tedavi altına alınan baba Kurutçu olaydan bir gün sonra, oğlu Yusuf Eren ise dün gece müdahalelere rağmen kurtarılamadı (İHA)

        #Kızılırmak
        #haberler
        #kayseri
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