Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun T3 Tüneli'nde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Giriş: 23 Kasım 2026 - 19:19 Güncelleme:
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun T3 Tüneli'nde saat 16.00 sıralarında kaza meydana geldi. İstanbul yönüne giden kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 KİŞİ KURTARILDI
Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ