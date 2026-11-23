Küçükçekmece'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 23 Kasım 2026 - 01:33 Güncelleme:
Küçükçekmece ilçesi Tevfikbey Mahallesi Şehit Önder Balkaya Sokak'ta otomobil ile ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.
AA'nın haberine göre, kazada otomobildeki 3 kişi ile ambulans şoförü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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