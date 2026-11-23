İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Halkalı Merkez Mahallesi Kayıslık Sokak'taki içme suyu hattında montaj çalışması gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 24 Kasım Salı günü (yarın) saat 10.00 ile 18.00 arasında Halkalı Merkez, İnönü ve Söğütlüçeşme mahallelerine su verilemeyecek.

*Fotoğraf: İHA arşiv