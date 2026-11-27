Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyinde buz adacıkları oluştu
Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinde yer yer buz tabakası oluştu. Nehir yüzeyinde soğuk havanın etkisiyle buharlaşma da görüldü
Giriş: 27 Kasım 2026 - 11:42 Güncelleme:
Ardahan'da dondurucu soğuklar Kura Nehri'nin yüzeyini yer yer buzla kapladı.
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.
Soğuk havanın etkisiyle Kura Nehri'nin bazı bölümleri ince buz tabakasıyla kaplandı.
Sabah saatlerinde hava sıcaklığının artması ve akıntının etkisiyle çözülmeye başlayan buz tabakasından kopan parçalar, nehir boyunca sürüklendi.
Nehir yüzeyinde soğuk havanın etkisiyle buharlaşma da görüldü.
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