Tarım ve Orman Bakanlığı: Soğuksu Milli Park Müdürü görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı: (Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin) Yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürü görevden alınırken, soruşturma süreci tüm yönleriyle devam etmektedir.(DHA)