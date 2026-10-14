Kurum: İzmir’imiz için verimli bir görüşme yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İzmir’imiz için verimli bir görüşme yaptık. AK Parti Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan ve İzmir Milletvekillerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, il başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Başta kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem planı olmak üzere İzmir’in ihtiyaçlarını konuştuk. Güzel İzmir’imize değer katacak yatırımları hayata geçirmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine çözüm üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.