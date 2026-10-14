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        Haberler Gündem Güncel Kurum: İzmir’imiz için verimli bir görüşme yaptık

        Kurum: İzmir’imiz için verimli bir görüşme yaptık

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri ve il yöneticileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Kurum, "Bugün İzmir'imiz için verimli bir görüşme yaptık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 20:10 Güncelleme:
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        "İzmir'imiz için verimli bir görüşme yaptık"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İzmir’imiz için verimli bir görüşme yaptık. AK Parti Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan ve İzmir Milletvekillerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, il başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Başta kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem planı olmak üzere İzmir’in ihtiyaçlarını konuştuk. Güzel İzmir’imize değer katacak yatırımları hayata geçirmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine çözüm üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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