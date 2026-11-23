Ev hapsine uymayan ve polisten kaçan şahıs iyi niyetli olduğunu söyleyerek, "Nefesim kesildiği için değil, sizi yormamak için durdum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Lokman Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler durumundan şüphelendikleri M.K. yönetimindeki 06 BF 3839 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayan M.K., yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu M.K. yakalandı. Yapılan kontrollerde M.K.'nın ev hapsinde olduğu belirlendi. Lahmacun almak için dışarı çıktığını söyleyen M.K., iyi niyetli olduğunu belirterek, nefesinin kesildiği için değil, ekipleri yormamak için durduğunu dile getirdi. Ev hapsinde olmasına rağmen kurallara uymayarak lahmacun almaya çıkan M.K. hakkında işlem yapıldı.

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