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        Haberler Gündem Güncel Manisa Büyükşehir ekipleri, sahipsiz hurda araçlar kaldırıyor

        Manisa Büyükşehir ekipleri, sahipsiz hurda araçlar kaldırıyor

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korumak, trafik güvenliğini artırmak ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha düzenli hale getirmek amacıyla sahipsiz hurda araçları tek tek tespit edip kaldırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 18:06 Güncelleme:
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        Manisa'da sahipsiz hurda araçlar kaldırılıyor

        Manisa'da Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, uzun süredir cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda atıl durumda bulunan, görüntü kirliliğine neden olan ve trafik akışını olumsuz etkileyen hurda araçlar tek tek tespit ediliyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, mevzuat kapsamında, tespit edilen araçların sahiplerine ilk etapta 60 günlük tebliğ süresi tanınıyor. Bu süre içerisinde araçların bulundukları yerden kaldırılması ya da gerekli işlemlerin yapılması isteniyor.

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        Tebliğ süresinin dolmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmayan araçlar ise ekipler tarafından kaldırılarak yediemin otoparklarına çekiliyor.

        Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yürütülen çalışmalarla yalnızca görüntü kirliliğinin önüne geçilmediğini, aynı zamanda trafik güvenliğinin güçlendirildiğini ve kamuya açık alanların daha etkin kullanılmasının sağlandığını belirtti.

        Özellikle uzun süre kullanılmayan hurda araçların zamanla çevre ve halk sağlığı açısından da risk oluşturduğuna dikkat çekilirken, bu nedenle denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceği ifade edildi.

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