Mermer ocağında işçi hayatında kaybetti

Mermer ocağında feci kaza: Üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti
Karaman'da mermer ocağında üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti
Giriş: 13 Ekim 2026 - 15:55 Güncelleme:
Karaman merkeze bağlı Ağılönü köyündeki mermer ocağında çalışan Şuayip Çolpan'ın (39) üzerine mermer düştü.
Olayı gören diğer işçilerin haber vermeleri üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çolpan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Fotoğraf: İHA
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