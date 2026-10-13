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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mermer ocağında feci kaza: Üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

        Mermer ocağında feci kaza: Üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

        Karaman'da mermer ocağında üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 15:55 Güncelleme:
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        Mermer ocağında işçi hayatında kaybetti
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        Karaman merkeze bağlı Ağılönü köyündeki mermer ocağında çalışan Şuayip Çolpan'ın (39) üzerine mermer düştü.

        Olayı gören diğer işçilerin haber vermeleri üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çolpan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        *Fotoğraf: İHA

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