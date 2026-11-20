Esenyurt'ta husumetli olduğu komşusunu silahla öldürdü; olay anı kamerada

Hüseyin DOĞAN- Derya EVREN KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta geçmişte husumet yaşayan 2 komşu arasında çıkan tartışmada Emre Y. (29), Ahmet Öksüz'ü (39), silahla vurdu. Ahmet Öksüz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şüpheli Emre Y. ise kısa sürede yakalandı. Olay anı ise güvenlik kameral... Daha Fazla Göster Hüseyin DOĞAN- Derya EVREN KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta geçmişte husumet yaşayan 2 komşu arasında çıkan tartışmada Emre Y. (29), Ahmet Öksüz'ü (39), silahla vurdu. Ahmet Öksüz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şüpheli Emre Y. ise kısa sürede yakalandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA) Daha Az Göster