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        Motosikletle uçurumdan düştü!

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken yolunu şaşıran ve karanlıkta kayalıklardan uçuruma düşen 69 yaşındaki Yakup K., AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Motosikletle uçurumdan düştü!

        Nevşehir’in Avanos ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken yolunu şaşıran 69 yaşındaki adam ekipler tarafından kurtarıldı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Avanos ilçesi Mezarlık Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Yakup K., yolunu kaybetmesi üzerine karanlıkta kayalıklardan uçuruma düştü.

        Yaralanan sürücü, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu düştüğü yerden çıkarılan Yakup K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #Nevşehir
        #Avanos
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