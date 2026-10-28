MSB'den Sincar açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya ile Deniz Yetki Anlaşması'na ilişkin, "Ülkemiz, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuğamiral Aktürk, 24 Ekim'de Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet, ailesi ile millete başsağlığı diledi.

"CUMHURİYETİMİZE YARAŞIR ETKİNLİKLER İCRA EDİLECEK"

Cumhuriyet’in 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Tuğamiral Aktürk, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları olmak üzere, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı. Bakanlık olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Aktürk, "29 Ekim'de Anıtkabir'de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikat ve Ankara'da geçit töreni gerçekleştirilecek, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkın ziyaretine açılacak. Türk Yıldızları tarafından Anıtkabir'de saygı uçuşu, SOLOTÜRK tarafından Eskişehir'de gösteri uçuşu yapılacak. Mehteran, Armoni Mızıkası ve Bando komutanlıklarımız tarafından Ankara’da konserler başta olmak üzere, asırlık Cumhuriyetimize yaraşır etkinlikler icra edilecektir. Ayrıca 'Askeri Müzelerimiz' yarın halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir" dedi.

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"2 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Ardından terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerine değinen Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda ise 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 422 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 629 olmuş, engellenen 957 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 57 bin 855'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

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İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek caydırıcılık kapasitesiyle milli güvenliği teminat altına alırken dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü iş birlikleri, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile çok uluslu görevlerdeki etkin rolü sayesinde bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara önemli katkılar sunmayı sürdürdüğünü söyleyen Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen ikili askeri ilişkiler çerçevesinde, Suriye Deniz Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması amacıyla İstanbul Tersanesi Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı ile ASFAT temsilcileri 22 Ekim'de TCG Bora ile Lazkiye/Suriye'yi ziyaret etmiş, 'Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın ise 2-5 Kasım tarihleri arasında ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanmaktadır. Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde 3-5 Kasım tarihleri arasında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet tarafından Muharip Hava Kuvveti Komutanımıza ziyaret gerçekleştirilecektir. Diğer yandan, Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı görevi dün düzenlenen törenle bir yıllığına ülkemiz tarafından devralınmıştır. Ülkemiz, KFOR Komutanlığı döneminde olduğu gibi Komutan Yardımcılığı görevini de tarafsızlık, şeffaflık ve profesyonellik anlayışıyla yürüterek Kosova’nın güvenliğine, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlamayı sürdürecektir" diye konuştu.

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ULUSLARARASI GÖREVLER

Tuğamiral Aktürk, 4-9 Kasım tarihleri arasında Türkiye-Mısır deniz kuvvetleri unsurları ve personelinin katılımı ile İskenderiye/Mısır'da su üstü, denizaltı savunma ve hava savunma harekatı ile su altı taarruz (SAT) eğitimlerinin icra edileceği 'Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı' gerçekleştirileceğini duyurarak, "Diğer yandan, 26-29 Ekim tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 bünyesinde görev yapan İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Mantinengo ve İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru Patino tarafından Aksaz’a, 25-28 Ekim tarihleri arasında Suda/Yunanistan'a liman ziyaretinde bulunan TCG Burgazada tarafından 1-3 Kasım tarih aralığında İskenderiye/Mısır'a, ABD Deniz Kuvvetleri unsuru Mount Whitney tarafından ise 5-8 Kasım tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştirilecek, Somali’ye deniz yoluyla malzeme nakli ve görev değişimi maksadıyla TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım fırkateynlerimiz, 30 Ekim’de Somali’ye intikale başlayacaktır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 30 Ekim’de; Güvence Tedbirleri kapsamında, Havadan İhbar Kontrol Uçağımız tarafından Romanya’nın NATO hava sahasında görev uçuşu, muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımıyla Akdeniz’de NEXUS ACE eğitimi icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

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ENVANTERE GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin kara, deniz, hava ve siber alanda geliştirdiği kritik sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını ve harekat kabiliyetini güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca geçtiğimiz hafta içerisinde muhtelif miktarda, Karayel Karinalı Bot ile, Kablolu Kamikaze-2 İnsansız Kara Aracının (İKA) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, MKE tarafından ise savunma sanayisi paydaşlarımıza muhtelif miktarda MAM-15 keskin nişancı tüfeğinin teslimatı gerçekleştirilmiştir" dedi.

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"MISIR İLE ANLAŞMA İMZALAMAYA HAZIRIZ"

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamalarının ardından Bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Libya ile Deniz Yetki Anlaşması'na ilişkin, "Ülkemiz ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın 20 Ekim 2026 tarihinde Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması, ülkemizin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan, ilgili kıyı devletlerinin meşru hak ve menfaatlerini gözeten yaklaşımını destekleyen önemli bir gelişmedir. Bu çerçevede, Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir. Ülkemiz, Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir" denildi.

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"IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİNİN FAALİYETLERİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Sincar'daki son gelişmelere ilişkin de "Irak Merkezi Hükümetinin Sincar’da devlet otoritesinin güçlendirilmesine ve bölgenin normalleşmesine yönelik yürüttüğü faaliyetleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgede terör örgütlerinin varlığına son verilerek güvenliğin Irak’ın resmi güvenlik güçleri tarafından sağlanması, Sincar’da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi ve terörsüz bölge hedefi açısından önemli bir gelişmedir. Söz konusu süreç, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.