MSB'ye ait ambulans uçak kalp hastası bebek için havalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kalp ritim bozukluğu nedeniyle ileri tedavi ihtiyacı bulunan 3 aylık bebeğin Hava Kuvvetlerinin ambulans uçağıyla Erzurum'dan Ankara'ya ulaştırıldığını bildirdi
Giriş: 23 Kasım 2026 - 00:36 Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kalp ritim bozukluğu nedeniyle ileri tedavi ihtiyacı bulunan 3 aylık bebeğimiz, Hava Kuvvetlerimizin 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı ambulans uçak ile Erzurum'dan alınarak Mürted Hava Meydan Komutanlığına ulaştırıldı. Minik yavrumuza acil şifalar diliyoruz."
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