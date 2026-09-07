Mudanya'da deniz otobüsü iskeleye çarptı

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Mudanya İskelesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Mudanya 'ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait deniz otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleye çarptı.

DHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Kazanın ardından deniz otobüsünde bulunan yolcular panik yaşarken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.