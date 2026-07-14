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        Haberler Gündem 3. Sayfa Niğde'de sahte içki operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Niğde'de sahte içki operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1020 litre sahte içki ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        Niğde'de sahte içki operasyonu: 6 gözaltı
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        Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak ve sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1020 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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        #Niğde Haberleri
        #sahte içki
        #Son dakika haberler
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