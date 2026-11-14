Otomobilin ikiye bölündüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu
Karaman Konya kara yolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün kontrolünü kaybettiği araç karşı yöne geçerek başka araca çarptı. Araç ikiye bölünürken, sürücü yara almadan kurtuldu
Giriş: 14 Kasım 2026 - 12:54 Güncelleme:
Karaman'da iki araca çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü H.Ü., yara almadan kurtuldu. Kazada, diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Karaman Konya kara yolu Otogar Kavşağı’nda meydana geldi.
H.Ü.’nün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçerek A.K. idaresindeki araca çarptıktan sonra ikiye bölündü. Otomobilin bir parçası da H.G. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücülerden A.K., yanındaki 1 kişi ve hafif ticari araçtaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile alt geçit çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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