Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılının "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında hazırlanan kitaplar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce geliştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeten ve öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını esas alan yaklaşımında oyun, erken çocukluk ve okul öncesi dönemde gelişimi destekleyen temel öğrenme araçlarından biri olarak ele alınıyor.

Çocukların çevrelerini keşfetmelerine, deneyim yoluyla öğrenmelerine, sosyal ilişkiler kurmalarına ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan oyun, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin tüm gelişim alanlarının desteklenmesinde de önemli rol oynuyor.

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Bu anlayışla hazırlanan kitaplarla öğrencilerin bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve motor gelişimlerinin yanı sıra günlük yaşam becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

AİLELERE VE ÖĞRETMENLERE OYUN TEMELLİ ÖĞRENME REHBERİ

"Aileler İçin Oyun" kitabında günlük yaşamda kullanılan eşyalar ve doğada bulunan materyallerle evde ve doğada oynanabilecek oyunlara yer veriliyor.

Kitapta ayrıca ailelere oyun ortamlarının düzenlenmesi, oyun materyallerinin hazırlanması ve oyun sürecinde çocuklarını nasıl destekleyebileceklerine ilişkin öneriler sunuluyor.

"Öğretmenler İçin Oyun" kitabında ise "Düşünüyorum ve Keşfediyorum", "İletişim Kuruyorum", "Hareket Ediyorum", "Kendim Yapıyorum" ve "Kendimi ve Çevremi Tanıyorum" başlıkları altında öğrencilerin farklı gelişim alanlarını destekleyen, bilgi ve becerilerini günlük yaşamla ilişkilendirmelerine olanak sağlayan oyunlar ve uygulama önerileri yer alıyor.

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ÇOCUKLARIN BİREYSEL İHTİYAÇLARINA UYGUN 58 OYUN

Ailelere ve öğretmenlere yönelik hazırlanan iki kitapta toplam 58 oyun bulunuyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin farklılaştırılmış öğretim anlayışı doğrultusunda her iki kitapta da görme yetersizliği, işitme yetersizliği, bedensel yetersizlik, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin bireysel özellikleri ve eğitim ihtiyaçları da gözetilerek oyun materyallerine ve uygulama basamaklarına yönelik uyarlama önerileri sunuluyor.

Böylece erken çocukluk ve okul öncesi dönemde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kendi gelişim düzeylerine uygun, erişilebilir ve kapsayıcı oyun ortamlarına aktif katılımları destekleniyor.

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"Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Dönem Özel Eğitimde Maarifin Kalbinde Oyun" kitaplarına Özel Eğitim Materyal Platformu "eba.gov.tr" üzerinden erişilebiliyor.