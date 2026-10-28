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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polatlı'da yol kenarında cansız beden bulundu

        Polatlı'da yol kenarında cansız beden bulundu

        Ankara Polatlı'da yol kenarında cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 06:36 Güncelleme:
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        Yol kenarında cansız beden bulundu

        Polatlı ilçesinde, Ankara-Eskişehir yolu Kuşçu Mahallesi mevkisinde bir kamyonetin sürücüsü, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kimliği ve cinsiyeti henüz öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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