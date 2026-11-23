Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde seyir halinde olan T.Y. idaresindeki otomobil, Selanik Caddesi'nden yola çıkmakta olan Zeynep Asan (30) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından motosiklet ve sürücüsü yola düşerken, otomobil ise metrelerce ilerledikten sonra kaldırıma çıkarak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Zeynep Asan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Asan'ın cenazesi incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü T.Y. ise gözaltına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.