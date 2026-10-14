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        Haberler Gündem Sakarya Karasu'da 1 okul yarın tatil edildi

        Sakarya Karasu'da 1 okul yarın tatil edildi

        Sakarya'da etkili olması beklenen sağanak nedeniyle Karasu ilçesindeki 1 okulda yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 20:47 Güncelleme:
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        Sakarya Karasu'da 1 okul yarın tatil edildi

        Sakarya genelinde bu gece ve yarın şiddetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarının ardından beklenen sağanak nedeniyle Karasu Kaymakamlığı tarafından, ilçedeki Darıçayırı Mahallesi’nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitime bir gün ara verildi.

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