Samsun'da sağanak nedeniyle yol çöktü, araçlar zarar gördü
Samsun'un İlkadım ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki araçlar zarar gördü
Giriş: 21 Kasım 2026 - 13:11 Güncelleme:
Samsun'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, rögarların taşmasına, trafikte aksamalara neden oldu.
Altyapı çalışması yürütülen İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi'nde sağanak nedeniyle yaklaşık 30 santimetre çökme meydana geldi.
Oluşan çukura düşen park halindeki 4 araç zarar gördü.
Vatandaşlar, çekici ile araçlarını yol üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı.
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